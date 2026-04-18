Брат «Красотки» и 700 ролей в кино: Эрику Робертсу — 70

Эрик Робертс родился в 1956 году в творческой семье. Уже в пять лет будущий актер дебютировал перед камерой — юный Эрик сыграл небольшую роль в домашнем спектакле «Маленькие первопроходцы», который поставил его отец. Таким образом Робертс-старший пытался помочь сыну справиться с заиканием. Мужчина считал, что заучивание текста поможет избавиться от недуга.

Это повлияло не только на заикание Эрика, но и на его образ жизни. Из-за постоянной игры в театре времени на учебу практически не хватало. В то же время драматически роли, которые отыгрывал актер, заставили его быстрее взрослеть. Общаться со сверстниками Робертсу было интересно. Подростком он влился в компанию постарше, вместе с новыми друзьями впервые попробовал наркотики и вскоре пристрастился к запрещенным веществам. В этот же период его родители развелись, а семья распалась.

Уолтер Робертс, с которым остался мальчик, видя задатки сына, решил во что бы то ни стало дать ему актерское образование. Так Эрик оказался в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, а затем закончил Американскую академию в Нью-Йорке. После этого началась его карьера на Бродвее — он появился в более чем сотне постановок.

В 20 лет Робертс дебютировал на экране — его первой ролью стала партия в мыльной опере «Другой мир». Затем он снялся в «Короле цыган» с Брук Шилдс. Первые шаги в кино давались ему нелегко, однако постепенно карьера пошла в гору. Сегодня на его счету партии в более чем 700 фильмах и сериалах, среди которых «Темный рыцарь», «Лучшие из лучших», «Поезд-беглец», «Папа Гринвич-Виллидж» и другие, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Однако прославился он не только благодаря им, но и из-за конфликта со своей сестрой — Джулией Робертс. В начале карьеры он помогал ей, но затем брат с сестрой поругались из-за наркотической зависимости Эрика и споров об опеке над его дочерью Эммой. С ее матерью Келли Каннингем актер расстался, когда Эмма была еще младенцем. Джулия Робертс встала на сторону Каннингем и наняла для нее адвоката.

Это и повлияло на их разрыв — Эрик затаил обиду на сестру. Впоследствии в интервью Vanity Fair он заявил, что без него «не было бы Джулии Робертс» и напомнил, что первым в семье подписал контракт с агентством по поиску талантов.

Позже он публично попросил у Джулии Робертс прощения за эти слова. Он также признался, что наркотическая зависимость разрушила его отношения с его младшими сестрами, а главным печальным последствием этого периода назвал «потерю» дочери.