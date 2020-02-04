Названы самые популярные туристические направления на День святого Валентина

Названы наиболее популярные направления у россиян для путешествий на День святого Валентина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Специалисты компании провели анализ статистики продаж авиабилетов с 12 по 15 февраля, среди которых отобрали только заказы на двоих взрослых.

Так, самым популярным городом для свиданий оказался Рим. Спрос на указанный период вырос за год на 50%. На втором месте расположился Бангкок, куда купили на треть билетов больше, чем в 2019 году. Третье место взял Будапешт. Туда количество перелетов на День святого Валентина выросло в пять раз, по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, среди востребованных иностранных маршрутов оказались Прага и Ереван.

Среди российских городов больше всего популярны Москва, Санкт-Петербург и Сочи.