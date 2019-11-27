Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава «Газпрома» Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Об этом вчера говорил Миллер после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало. «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается».

Он также добавил, что говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно.

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