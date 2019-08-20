Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.

По его словам, при осуществлении трех мер, для всех потребителей тариф снизится на около 20%.

Герус отмечает, к ним относятся представители крупного, среднего и малого бизнеса, бюджетные учреждения и организации, детские сады и школы.

Представитель украинского президента также сообщает, что необходимо изменить предельные ограничения цены электроэнергии на рынке.

Герус уточняет, что целесообразно увеличить ночную цену примерно на 10%.

При этом он заявляет, что дневную цену нужно уменьшить на 20%, так как она намного выше, чем во всех европейских странах.

Как сообщает Герус, уменьшение дневной и ночной цен поможет дополнительно снизить конечный тариф для потребителя на 9%.