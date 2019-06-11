Пермский край потратит на новые гербы и флаги 750 тысяч рублей

Арбитражный суд Пермского края объявил тендер на право установить новые флаги и гербы РФ на территории региона. Об этом сообщает портал Вкурсе.ру.

Отмечается, что установка новой атрибутики государственной символики, которая должна быть безопасной для жизни, здоровья и окружающей среды, не приурочена к предстоящему празднику День России. Согласно требованиям ведомства, гербы и флаги должны быть новыми, без дефектов и повреждений.

По данным информационного портала, стартовая стоимость тендера составит 758 780 рублей. Все необходимые средства будут выделены из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство Новосибирской заказало скатерти с золотым гербом.