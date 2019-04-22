МЭР ознакомило с прогнозом по добыче нефти и газа в России

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Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о прогнозе по добыче российской нефти и газа на 2019 год, передает РИА «Новости».

Согласно данным ведомства, в этой году объем нефтедобычи оценивается в 558 млн т. При этом к 2022 году он должен составить 560 млн т, а еще через два года 557 млн т. А добыча газа в 2019 году уменьшится на 1,4% и составит 715,2 млрд куб. м.

«В среднесрочной перспективе к 2022 году удастся нарастить добычу газа до 764,5 миллиарда кубометров, а к 2024 году — до 806,9 миллиарда кубометров», — говорится в прогнозе.

Ранее Украина усилила контроль качества российской нефти.