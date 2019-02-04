Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/11902165/RIAN_2473653.HR-pic905-895x505-97331.jpg">

В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, ЕАЭС необходимо установить нормативы по максимальному содержанию глицидиловых эфиров и глицидола в растительных маслах и жирах в пищевой промышленности.

Реклама

Как отмечается, причиной образования данных веществ является технологическая обработка растительных масел при дезодорировании.

При этом в ведомстве подчеркнули, что глицидиловые эфиры жирных кислот являются контаминантами, которые несут угрозу для здоровья.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с «застрявшим лифтом».