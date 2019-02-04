Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола
В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению ведомства, ЕАЭС необходимо установить нормативы по максимальному содержанию глицидиловых эфиров и глицидола в растительных маслах и жирах в пищевой промышленности.
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Как отмечается, причиной образования данных веществ является технологическая обработка растительных масел при дезодорировании.
При этом в ведомстве подчеркнули, что глицидиловые эфиры жирных кислот являются контаминантами, которые несут угрозу для здоровья.
Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с «застрявшим лифтом».