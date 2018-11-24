Депутат Рады обвинил Киев в «унизительном обмане» украинцев

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что правительство Украины прибегает к «унизительному» обману своих граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев пугает украинцев дефолтом, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ).

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Он также добавил, что власти Украины заявляют о том, что без срочного принятия проекта бюджета на 2019 год в стране наступит дефолт.

Мосийчук подчеркнул, что ничего подобного в стране не произойдет.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП.