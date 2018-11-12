США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку — 2»

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Украинский президент Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри договорились оказывать противодействие реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте Порошенко.

На сайте также отмечается, что Украина заинтересована в привлечении «современных американских технологий» в области разработки месторождений нефти и газа.

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«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США», — сообщила пресс-служба президента.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предостерег Евросоюз от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2».