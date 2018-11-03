Российские перевозчики попросили суд запретить BlaBlaCar

В Таганский районный суд Москвы 1 ноября поступил иск от межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков» с требованием запретить деятельность сервиса BlaBlaCar, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По мнению истцов, сервис оказывает помощь нелегальным перевозчикам, а также делает нерентабельными автобусные перевозки.

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Как отмечается, заявление было зарегистрировано Таганским судом.

Ранее сообщалось, что в Booking.com прокомментировали информацию о планах блокировки сервиса в России.