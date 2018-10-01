Рубль снижается к доллару и растет к евро

Курс рубля растет по отношению к евро, но снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.04 мск, курс евро расчетами «завтра» снизился на 12 коп. и составил 75,99 руб. При этом доллар вырос на 8 коп. и достиг показателя в 65,61 руб.

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Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что рубль выглядит устойчивым по сравнению с валютами стран с развивающейся экономикой.