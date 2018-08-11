Трамп пригрозил новыми пошлинами Мексике и Канаде

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти введут пошлины на автомобили из Канада и Мексики, если им не удастся заключить новые торговые сделки с этими странами. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Трамп отметил, что торговые переговоры с Мексикой проходят «хорошо» и назвал нового мексиканского президента «настоящим джентльменом». При этом он добавил, что мексиканская сторона должна учитывать интересы американских автомобилестроителей и фермеров, иначе торговая сделка не будет заключена.

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«Канада должна подождать. Их пошлины и торговые барьеры слишком высокие», — написал Трамп.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты введут пошлины на машины, если США не удастся согласовать торговую сделку с Канадой.

Ранее сообщалось, что Трамп повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий в два раза. Из-за этого турецкая лира обвалилась почти на 20%.