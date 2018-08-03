Путин подписал закон о повышении ставки НДС

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности на период проведения... РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20% с 18% и одновременно сохранение на постоянной основе ставки страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды в 30% вместо повышения, которое планировалось произвести ранее.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа также предусматривается сохранение действующих льготных ставок по НДС и продливается действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь до 2025 года. Аналогичная ставка для таких авиаперевозок также устанавливается для регионов Дальневосточного федерального округа.