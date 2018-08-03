Путин подписал закон о повышении ставки НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20% с 18% и одновременно сохранение на постоянной основе ставки страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды в 30% вместо повышения, которое планировалось произвести ранее.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа также предусматривается сохранение действующих льготных ставок по НДС и продливается действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь до 2025 года. Аналогичная ставка для таких авиаперевозок также устанавливается для регионов Дальневосточного федерального округа.