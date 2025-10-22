Украинцы могут остаться без отопления этой зимой

Отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, на Украине «выбили практически всю газовую систему» и власти не были к этому готовы.

«Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — написал Гончаренко.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий ранее сообщил, что компания приостановила работу ряда критически важных объектов после массовой атаки. Также Корецкий указал на снижение объемов добычи газа из-за повреждений, поэтому компания вынуждена импортировать топливо.

Мэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов в свою очередь призвал отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране. По мнению мэра, отопительный сезон следует начинать позже и одновременно по всей стране. Он подчеркнул, что стремление преждевременно включить отопление из заботы о гражданах в итоге может лишь усугубить ситуацию.

Ранее во Львове отложили начало отопительного сезона.