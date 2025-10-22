На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцы могут остаться без отопления этой зимой

Депутат Рады Гончаренко предрек срыв отопительного сезона на Украине
true
true
true
close
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, на Украине «выбили практически всю газовую систему» и власти не были к этому готовы.

«Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — написал Гончаренко.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий ранее сообщил, что компания приостановила работу ряда критически важных объектов после массовой атаки. Также Корецкий указал на снижение объемов добычи газа из-за повреждений, поэтому компания вынуждена импортировать топливо.

Мэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов в свою очередь призвал отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране. По мнению мэра, отопительный сезон следует начинать позже и одновременно по всей стране. Он подчеркнул, что стремление преждевременно включить отопление из заботы о гражданах в итоге может лишь усугубить ситуацию.

Ранее во Львове отложили начало отопительного сезона.

