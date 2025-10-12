На Украине призвали начать отопительный сезон позже

Мэр Днепра Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже

Мэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов призвал в своем Telegram-канале отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране.

По словам чиновника, решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления в соответствии с установленными нормативами. Согласно им, подача тепла в жилые дома начинается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней не превышает +8°C.

«Впрочем, понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово «катастрофичность»), нам нужно объединиться. Провести консультации с правительством, «Нафтогазом», «Укрэнерго» и всеми причастными к процессу ведомствами — в том числе и частными поставщиками энергоресурсов», — сказано в сообщении Филатова.

По мнению мэра, отопительный сезон следует начинать позднее и одновременно по всей стране. Он подчеркнул, что стремление преждевременно включить отопление из заботы о гражданах в итоге может лишь усугубить ситуацию.

Незадолго до этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев, которые живут в крупных городах страны, особенно в столице, переехать зимой, потому что на Украине может быть полный блэкаут.

По ее словам, Киев является стратегической и символической целью, и существует вероятность, что его «посадят полностью». Безуглая пояснила, что под «полностью» подразумевает «тьму без канализации, водоснабжения среди зимы».

Ранее во Львове отложили начало отопительного сезона.