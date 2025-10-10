На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Безуглая предупредила украинцев «о долгой зиме в Киеве»

Депутат Безуглая предупредила, что «зимой в Киеве будет тьма»
Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинцев, которые живут в крупных городах страны, особенно в Киеве, переехать зимой, потому что на Украине может быть полный блэкаут. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Зима будет долгой, блэкаут будет. Отмечаю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город», — написала она.

Депутат подчеркнула, что Киев является стратегической и символической целью, и существует вероятность, что его «посадят полностью». Безуглая пояснила, что под «полностью» подразумевает «тьму без канализации, водоснабжения среди зимы».

Также украинский парламентарий отметила, что защитить украинские энергообъекты полностью невозможно — при желании Вооруженные силы России смогут «вынести любой».

Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, Украина лишилась более 60% возможностей по добыче газа после того, как 3 октября объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях подверглись ударам.

В статье говорится, что в подобной ситуации Киеву придется потратить около €1,9 млрд на импорт топлива, «чтобы пережить зиму».

Ранее европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко.

Новости Украины
