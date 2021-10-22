Украина готова предоставить «Газпрому» скидку 50% на транзит сверх контракта

Киев гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов. Такое заявление 22 октября сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он предполагает, что соответствующая скидка, с учетом действующего тарифа, составит 50%. Подробнее о ситуации с транзитом газа через ГТС Украины — в материале «Газеты.Ru».

Украина предлагает «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх объема в 40 млрд кубометров в год, установленного текущим контрактом с российской компанией. Об этом в пятницу заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому». Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Он указал, что Киев «гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов».

«Хотел бы подчеркнуть — я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», — считает Зеленский.

О том, что Европа стоит у порога огромного энергетического кризиса, на этой неделе заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его оценкам, сила этого кризиса уже в ближайшие недели «может потрясти весь континент».

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены стали стремительно расти и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

«Газпром» не стал бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре. Ранее компания отказалась от допмощностей в сентябре и октябре. Как поясняют аналитики, платить за объем сверх контракта приходится существенно больше, так как он выкупается на специальных аукционах.

Какой контракт действует сейчас

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие 10-летнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Что говорят о транзите Зеленский и Путин

Зеленский ранее заявлял о важности сохранения транзита газа на территории Украины. Он подчеркнул, что залогом суверенитета и территориальной целостности страны является ее энергетическая безопасность, а завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Киевом новые вызовы в придачу к уже существующим.

Устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа – об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Мы даже увеличили поставки через газотранспортную систему Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Там больше увеличивать нельзя», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями», и увеличение поставок может привести к негативным последствиям. Согласно его оценкам, изношенность украинской газотранспортной системы составляет порядка 80-85%.

«Если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — заявил российский лидер.

В то же время Россия готова начать поставки газа по уже построенному «Северному потоку — 2» на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, сообщил Путин позднее на заседании международного клуба «Валдай».

Он рассказал, что технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» будет завершена в середине — конце декабря 2021 года.

«Северный поток — 2» — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же маленькие минизаводы, которые работают тоже на газе.

В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины, просто потому что она уже старенькая», — отметил Путин.

«Северный поток – 2» построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.