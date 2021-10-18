«Газпром» не забронировал дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину

Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре. Ранее газовый гигант отказался от допмощностей в сентябре и октябре, хотя с мая по август выкупал все предлагавшиеся объемы транзита через украинскую ГТС в размере 15 млн кубометров газа в сутки.

«Газпром» решил отказаться от бронирования объема дополнительных мощностей для транзита газа в Европу через Украину в ноябре. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

Сообщается, что общий объем, который предлагался на аукционе, составил 9,8 млн кубометров в сутки. Нельзя не отметить, что российская госкомпания полностью отказывалась от дополнительного объема через украинскую ГТС в октябре, а в сентябре был забронирован объем лишь в 650 тыс. кубометров газа в день, что составляет 4% от объема мощностей, который компания полностью бронировала с мая по август. Их размер составлял 15 млн кубометров газа в сутки.

Также сообщается, что по данным платформы GSA Platform, «Газпром» забронировал для транзита через Польшу на ноябрь 31,4 млн кубометров в сутки по газопроводу «Ямал – Европа» из 89,1 млн, представленных на аукционе.

Напомним, что согласно пятилетнему контракту «Газпрома» с Украиной по транзиту газа, подписанного в 2019 году, российская компания гарантировала Украине прокачку 65 млрд кубометров топлива в первый год и по 40 млрд в следующие четыре. То есть в текущем году «Газпром» должен проводить транзитом через Украину около 109 млн кубометров ежесуточно. Несмотря на это, в текущем месяце объем составляет от 85 до 89 млн кубометров, а объем сократился с 1 октября из-за запуска поставок газа в Венгрию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».

Ранее президент России Владимир Путин предположил, почему российский газовый гигант не исполняет транзитные обязательства перед Украиной.

«Газпром считает, что ему выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа по территории Украины», — сказал Путин 6 октября.

Также российский лидер ответил на вопрос, почему нельзя увеличить объем поставок газа через Украину.

«Можно было бы увеличить действительно поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток. Имею в виду, что современное оборудование. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», — добавил Путин, также отметив, что используя новые трубопроводные системы «Газпром» экономит 3 млрд долларов в год.

В свою очередь, говоря об обязательствах России в трудные периоды истории, президент России несколько дней назад заявлял, что наша страна исполняла свои обязательства всегда.

«Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», — отметил Путин.

Также о вопросе поставок газа через Украину высказался вице-премьер правительства России Александр Новак. Он назвал позицию западного соседа иждивенческой.

«Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того чтобы мы могли реверсом брать оттуда», — сказал он.

Также удивление вице-премьера вызвал тот факт, что Киев продолжает покупать газ через реверс и, таким образом, переплачивает за него.

«Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из России, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30 процентов дороже», — отметил Новак.

Украина с ноября 2015 года не покупает газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Фактически эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из транзитных объемов, идущих в Европу.