Путин: при увеличении транзита газа ГТС Украины может «лопнуть»

Устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА «Новости».

«Мы даже увеличили поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Там больше увеличивать нельзя», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями», и увеличение поставок может привести к негативным последствиям. Согласно его оценке, изношенность украинской газотранспортной системы составляет порядка 80-85%.

«Если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — резюмировал российский президент.

Ранее на Украине заявили об энергетической зависимости страны от слов Путина. Экономист Алексей Кущ считает, что текущая модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня следующего года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить как «условно достаточные».

Эксперт подчеркивал, что «Газпром» может «сделать паузу в 10-20-30 дней», при этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту. Он также напомнил, что Путин накануне заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть».