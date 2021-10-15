Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые рассказали о разломе коры на Титане, повышающем вероятность существования... 13:31
Новак рассказал об обсуждении с Германией транзита газа через Украину после... 13:31
Школьников планируют проверять на агрессивность с помощью тестов 13:30
Трамп рассказал о реакции жены на скандал с «золотым дождем»... 13:26
Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков 13:26
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой 13:26
Колосков — о Клаудиньо в сборной России: у игрока должен быть русский... 13:23
Решетова оценила слова защитившего ее Тимати о «дворняжке и лани» 13:22
Сотрудник ГИБДД Перепелкин обезвредил медведя 13:17
iPhone 13 Pro сбросили с 20 этажа и показали последствия на видео 13:14

В Киеве назвали манипуляциями заявления Москвы об увеличении транзита газа через Украину

close
100%
РИА «Новости»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления России об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями и напомнил, что «Газпром» трижды снижал транзит в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

13 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании РЭН сообщил, что РФ увеличивает транзит газа через ГТС Украины, в 2021 году рост сверх контрактных обязательств составит примерно 10%.

Макогон отметил, что в первые раз «Газпром», 1 января прошлого года, уменьшил транзит газа с 186 млн кубометров в сутки до 124 млн кубометров, в дальнейшем до 109 млн кубометров и 86 млн кубометров, «хотя платит за 109 млн кубометров».

По его словам, в настоящее время газ транспортируется гораздо в меньших количествах, чем установлено по контракту.

«Такое поведение «Газпрома» заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, «Газпром» даже не использует те мощности, которые уже оплачены», — сказал глава украинского оператора.

Он добавил, что украинская сторона может транспортировать дополнительно значительные объемы газа, что превышают мощность российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил, что Украине есть конфликт между центральной и местной властью из-за дефицита газа.

До этого бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что после прошедшего в Киеве саммита Украина – Евросоюз стало ясно, что решения вопроса энергобезопасности страны так и не последует, поэтому властям предстоит готовиться к тяжелому зимнему периоду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях