В Киеве назвали манипуляциями заявления Москвы об увеличении транзита газа через Украину

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления России об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями и напомнил, что «Газпром» трижды снижал транзит в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

13 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании РЭН сообщил, что РФ увеличивает транзит газа через ГТС Украины, в 2021 году рост сверх контрактных обязательств составит примерно 10%.

Макогон отметил, что в первые раз «Газпром», 1 января прошлого года, уменьшил транзит газа с 186 млн кубометров в сутки до 124 млн кубометров, в дальнейшем до 109 млн кубометров и 86 млн кубометров, «хотя платит за 109 млн кубометров».

По его словам, в настоящее время газ транспортируется гораздо в меньших количествах, чем установлено по контракту.

«Такое поведение «Газпрома» заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, «Газпром» даже не использует те мощности, которые уже оплачены», — сказал глава украинского оператора.

Он добавил, что украинская сторона может транспортировать дополнительно значительные объемы газа, что превышают мощность российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил, что Украине есть конфликт между центральной и местной властью из-за дефицита газа.

До этого бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что после прошедшего в Киеве саммита Украина – Евросоюз стало ясно, что решения вопроса энергобезопасности страны так и не последует, поэтому властям предстоит готовиться к тяжелому зимнему периоду.