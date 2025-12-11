На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о снижении средней стоимости иномарок с пробегом

«Авто.ру Оценка»: средняя стоимость подержанной иномарки падает
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Средняя стоимость подержанного иностранного автомобиля не старше 15 лет падает на протяжении 12 месяцев подряд. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авто.ру Оценка».

По данным источника, средняя стоимость автомобилей китайских марок с пробегом за месяц опустилась на 1%. Сегодня она составляет не более 1,98 миллиона рублей. Последний раз цена ниже 2 миллионов рублей была зафиксирована в августе 2023 года.

При этом стоимость машин европейских, японских и корейских брендов снижается в аналогичном темпе. По итогам ноября, средняя цена на них стала меньше почти на 30 тысяч рублей, достигнув 2,16 миллионов рублей. В годовом выражении падение превысило 11%.

Уточняется, что наибольшее падение средней стоимости, на 3%, среди автомобилей с пробегом в ноябре показали Volvo S60 второго поколения (1,04 миллионов рублей), Haval Jolion (1,95 миллионов рублей), Exeed LX (1,8 миллионов рублей) и Kia Rio четвертого поколения (1,45 миллионов рублей).

Средняя стоимость автомобиля отечественного производства на протяжении семи месяцев держится в районе 700 тысяч рублей с небольшим трендом на снижение.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто до этого рассказал, что при выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на историю эксплуатации и его техническое состояние. Помимо этого, он призвал уделить внимание документам на машину, изучить историю техосмотров и участия в ДТП.

Ранее были названы 10 самых популярных марок автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами