Россиянам рассказали о снижении средней стоимости иномарок с пробегом

Средняя стоимость подержанного иностранного автомобиля не старше 15 лет падает на протяжении 12 месяцев подряд. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Авто.ру Оценка».

По данным источника, средняя стоимость автомобилей китайских марок с пробегом за месяц опустилась на 1%. Сегодня она составляет не более 1,98 миллиона рублей. Последний раз цена ниже 2 миллионов рублей была зафиксирована в августе 2023 года.

При этом стоимость машин европейских, японских и корейских брендов снижается в аналогичном темпе. По итогам ноября, средняя цена на них стала меньше почти на 30 тысяч рублей, достигнув 2,16 миллионов рублей. В годовом выражении падение превысило 11%.

Уточняется, что наибольшее падение средней стоимости, на 3%, среди автомобилей с пробегом в ноябре показали Volvo S60 второго поколения (1,04 миллионов рублей), Haval Jolion (1,95 миллионов рублей), Exeed LX (1,8 миллионов рублей) и Kia Rio четвертого поколения (1,45 миллионов рублей).

Средняя стоимость автомобиля отечественного производства на протяжении семи месяцев держится в районе 700 тысяч рублей с небольшим трендом на снижение.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто до этого рассказал, что при выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на историю эксплуатации и его техническое состояние. Помимо этого, он призвал уделить внимание документам на машину, изучить историю техосмотров и участия в ДТП.

Ранее были названы 10 самых популярных марок автомобилей в России.