Автолюбителям рассказали, какие перчатки выбрать для вождения

В холодное время года, при отсутствие подогрева руля, многие автолюбители предпочитают начинать движение в перчатках. Однако стоит помнить, что этот элемент гардероба должен быть подходящим для вождения — не скользить, не мешать переключению передач и нажатию кнопок. Об этом в интервью RT сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист посоветовал не водить машину в варежках.

«В них удержать руль в случае какой-либо нештатной ситуации водитель не сможет. Также очень плотные зимние перчатки могут мешать в переключении режима климата, включать аварийку или управлять поворотниками», — отметил Ладушкин.

Эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо до этого говорил, что двигатель перед началом движения необходимо прогревать как минимум пять минут. Трогаться с места можно после того, как обороты снизятся до 800-900 об./мин. Дизельный мотор прогреть на холостых оборотах невозможно, поэтому на нем можно плавно стартовать через несколько секунд после запуска, дав маслу разойтись по системе смазки, уточнил он.

