На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автолюбителям рассказали, какие перчатки выбрать для вождения

Автоэксперт Ладушкин: машину следует водить в нескользящих перчатках
true
true
true
close
Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В холодное время года, при отсутствие подогрева руля, многие автолюбители предпочитают начинать движение в перчатках. Однако стоит помнить, что этот элемент гардероба должен быть подходящим для вождения — не скользить, не мешать переключению передач и нажатию кнопок. Об этом в интервью RT сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист посоветовал не водить машину в варежках.

«В них удержать руль в случае какой-либо нештатной ситуации водитель не сможет. Также очень плотные зимние перчатки могут мешать в переключении режима климата, включать аварийку или управлять поворотниками», — отметил Ладушкин.

Эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо до этого говорил, что двигатель перед началом движения необходимо прогревать как минимум пять минут. Трогаться с места можно после того, как обороты снизятся до 800-900 об./мин. Дизельный мотор прогреть на холостых оборотах невозможно, поэтому на нем можно плавно стартовать через несколько секунд после запуска, дав маслу разойтись по системе смазки, уточнил он.

Ранее автолюбителям рассказали, сколько служит зимняя резина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами