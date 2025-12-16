Автоэксперт предупредил об опасности покупки машины после серьезного ДТП

Покупка автомобиля, восстановленного после тяжелого ДТП, может быть связана с серьезными рисками для безопасности, поскольку работы могли провести с нарушениями технологий. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Он подчеркнул, что в случае повреждения силовых элементов кузова или при срабатывании подушек безопасности в машине нужно провести сложный и дорогостоящий ремонт, который часто выполняется некачественно. Это связано с тем, что хорошие ремонтные работы часто обходятся автомобилистам по стоимости, сравнимой с ценой аналогичного автомобиля без повреждений.

«Нередко продавцы маскируют масштаб повреждений, представляя автомобиль как пострадавший в незначительном ДТП. В результате покупатель получает транспорт, не соответствующий заявленному состоянию. Это не только финансовый риск, но и угроза безопасности на дороге», — пояснил Ладушкин.

В «Авто.ру Оценка» до этого сообщили, что средняя стоимость подержанного иностранного автомобиля не старше 15 лет падает на протяжении 12 месяцев подряд. По данным источника, средняя стоимость автомобилей китайских марок с пробегом за месяц опустилась на 1%. Сегодня она составляет не более 1,98 миллиона рублей. Последний раз цена ниже 2 миллионов рублей была зафиксирована в августе 2023 года.

Ранее сообщалось, что ввоз машин с пробегом из ОАЭ в РФ вырос на 2089%.