Петербуржцы избили друг друга в потоке машин, и это попало на видео

В Петербурге на видео сняли драку водителей на проезжей части
В Санкт-Петербурге водители подрались на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Разборки от водителей на Софийской», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как двое мужчин дерутся на проезжей части воле припаркованного большегруза. Водители наносят друг другу удары, при этом возле конфликтующий проезжает много автомобилей.

До этого в городе Лобня Московской области голые люди устроили драку на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два голых человека дерутся на парковке. По словам очевидцев, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо. Далее на записи, сделанной после приезда полиции слышно, как мужчина стонет. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что прибывшие правоохранители доставили конфликтующих в психиатрическую больницу.

Кроме того, в Екатеринбурге на видео сняли, как школьник кричал в драке с пенсионерами за самокат.

Ранее на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части.

