Петербуржцы избили друг друга в потоке машин, и это попало на видео

В Петербурге на видео сняли драку водителей на проезжей части

В Санкт-Петербурге водители подрались на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Разборки от водителей на Софийской», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как двое мужчин дерутся на проезжей части воле припаркованного большегруза. Водители наносят друг другу удары, при этом возле конфликтующий проезжает много автомобилей.

