«Эпичная драка»: на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части

В Нижневартовске на видео попало, как автомобилисты устроили драку на дороге
В Нижневартовске мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Эпичная драка у Ориона на 60 лет Октября», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как останавливаются два автомобиля, из которых выходят мужчины. После недолгого разговора автомобилисты выходят на проезжую часть, где начинают избивать друг друга.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчины подрались на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, после чего один из конфликтующих берет костыль петербуржца, который стал очевидцем произошедшего, и ударяет своего оппонента. Остановить конфликт удалось прохожему, но после мужчин продолжили драку на тротуаре.

Кроме того, в городе Спасск-Дальний Приморского края пассажир общественного транспорта ударил по лицу школьницу.

Ранее краснодарец на мопеде сделал сальто через капот легковушки.

