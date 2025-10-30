«Откусила ухо»: в Подмосковье голые люди устроили драку на парковке и попали на видео

В Подмосковье на видео сняли, как голая женщина откусила мужчине ухо на парковке

В городе Лобня Московской области голые люди устроили драку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Безумие на двоих — страшная драка между мужчиной и женщиной развернулась в Лобне (жесткие кадры 18+). <…> Она откусила ему ухо. Испуганные очевидцы вызвали полицию», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два голых человека дерутся на парковке. По словам очевидцев, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо. Далее на записи, сделанной после приезда полиции, как мужчина стонет.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что прибывшие правоохранители доставили конфликтующих в психиатрическую больницу.

До этого в Новосибирске пассажиры общественного транспорта устроили драку из-за беременной женщины. Инцидент произошел в троллейбусе номер 22. Пассажиры запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчины кричат, дерутся и оскорбляют друг друга.

Ранее на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части.