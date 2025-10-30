«Откусила ухо»: в Подмосковье голые люди устроили драку на парковке и попали на видео

В городе Лобня Московской области голые люди устроили драку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
«Безумие на двоих — страшная драка между мужчиной и женщиной развернулась в Лобне (жесткие кадры 18+). <…> Она откусила ему ухо. Испуганные очевидцы вызвали полицию», — говорится в публикации.
Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два голых человека дерутся на парковке. По словам очевидцев, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо. Далее на записи, сделанной после приезда полиции, как мужчина стонет.
В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что прибывшие правоохранители доставили конфликтующих в психиатрическую больницу.
До этого в Новосибирске пассажиры общественного транспорта устроили драку из-за беременной женщины. Инцидент произошел в троллейбусе номер 22. Пассажиры запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчины кричат, дерутся и оскорбляют друг друга.
Ранее на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части.