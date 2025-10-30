В Екатеринбурге на видео сняли, как школьник кричал в драке с пенсионерами за самокат

В Екатеринбурге на видео попала драка школьника с пенсионерами за самокат

В Екатеринбурге школьник подрался за электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Битва поколений за самокат произошла в Екатеринбурге», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как один из подростков подходит к конфликтующим и громко кричит, после чего продолжается спор: соперники держат электросамокат с двух сторон, и каждый пытается забрать транспорт.

