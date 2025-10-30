На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге на видео сняли, как школьник кричал в драке с пенсионерами за самокат

В Екатеринбурге на видео попала драка школьника с пенсионерами за самокат
Кадр из видео/Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге школьник подрался за электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Битва поколений за самокат произошла в Екатеринбурге», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как один из подростков подходит к конфликтующим и громко кричит, после чего продолжается спор: соперники держат электросамокат с двух сторон, и каждый пытается забрать транспорт.

До этого в городе Лобня Московской области голые люди устроили драку на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два голых человека дерутся на парковке. По словам очевидцев, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо. Далее на записи, сделанной после приезда полиции слышно, как мужчина стонет. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что прибывшие правоохранители доставили конфликтующих в психиатрическую больницу.

Кроме того, в Новосибирске пассажиры общественного транспорта устроили драку из-за беременной женщины.

Ранее в Подмосковье девочек без сознания нашли с мужчиной в автомобиле.

