Стало известно, какие автомобили будут выпускаться на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге

Бывший завод General Motors (GM) в Санкт-Петербурге скорее всего будет производить китайские машины. Таким предположением поделился с ТАСС автоэксперт Максим Кадаков.

«Только китайский (бренд может производиться - прим. ТАСС), никакой другой. Это может быть любой новый, придуманный, известный бренд. Когда мы говорим о подобном производстве полного цикла, это вообще не значит, что автомобиль собирается с нуля», — сказал Кадаков.

По его словам, предприятие будет варить, красить и собирать машины.

В 2024 году глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что выпуск автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется начать в 2026 году. По его словам, у нового владельца — «Арт-Финанс» (материнская компания АГР) уже есть потенциальный партнер.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс».

До этого стало известно, что бывший российский завод Toyota начнет свою работу в течение полугода.

«В отличие от бывшей площадки GM, этот завод не так сильно пострадал, не замораживался на долгое время. Какие-то технологические цепочки перестраивались, а не строились заново», — заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Ранее сообщалось, что сборку российских автомобилей планируется начать в Уганде.