Названы сроки возобновления выпуска автомобилей на бывшем заводе Toyota в РФ

«Фонтанка»: бывший российский завод Toyota заработает в течение полугода
Бывший российский завод Toyota начнет свою работу в течение полугода. Об этом «Фонтанке» сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Сроки, к сожалению, уже сдвигались, надо это отметить, но пока рассчитываем в течение полугода, что они запустятся. Завод в высокой степени готовности. В отличие от бывшей площадки GM, этот завод не так сильно пострадал, не замораживался на долгое время. Какие-то технологические цепочки перестраивались, а не строились заново», — заявил Ситов.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

Соглашение о создании производства автомобилей на бывшем заводе Toyota было подписано между правительством Северной столицы и компанией Aurus в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Первый вице-премьер Денис Мантуров (тогда занимал пост главы Минпромторга) анонсировал, что выпуск автомобилей будет запущен до конца 2024 года, однако этого не произошло.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге прекращен выпуск автомобилей XCite.

