Сборку российских автомобилей планируется начать в Уганде

В Уганде планируется начать сборку российских грузовиков «Урал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Уганде Владлена Семиволоса.

«Среди конкретных проектов, одобренных на заседании, стоит отметить планы создания компаниями наших стран на территории Уганды предприятия по крупноузловой сборке автомобилей «Урал» для обеспечения потребностей стран Восточной Африки», — сказал Семиволос по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в столице Уганды Кампале.

Дипломат добавил, что на заседании обсудили вопросы сотрудничества не только в промышленности, но и в области энергетики, геологии, финансового сектора, здравоохранения, образования и других областей деятельности.

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге готовят к выпуску китайских машин.