Стало известно, когда начнется выпуск автомобилей на бывшем заводе GM в Петербурге

Выпуск автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется начать в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова. По его словам, у нового владельца — «Арт-Финанс» (материнская компания АГР) уже есть потенциальный партнер.

«На данный момент АГР находится в процессе разработки инвестиционной программы по перезапуску площадки Hyundai — General Motors. Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году. Отмечу, что заинтересованный технологический партнер есть, однако говорить о совместной работе более предметно мы сможем после финализации всех договоренностей», — заявил Алиханов.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс».

До этого стало известно, что Группа компаний «Автодом», выкупившая активы Mercedes в России, пока не определилась с названием для бренда автомобилей, которые будут выпускаться на предприятии в подмосковном Есипово.

Ранее сообщалось, что Нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей.