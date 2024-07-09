Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда начнется выпуск автомобилей на бывшем заводе GM в Петербурге

Алиханов: выпуск авто на бывшем заводе GM в Петербурге начнется в 2026 году

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Выпуск автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется начать в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова. По его словам, у нового владельца — «Арт-Финанс» (материнская компания АГР) уже есть потенциальный партнер.

«На данный момент АГР находится в процессе разработки инвестиционной программы по перезапуску площадки Hyundai — General Motors. Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году. Отмечу, что заинтересованный технологический партнер есть, однако говорить о совместной работе более предметно мы сможем после финализации всех договоренностей», — заявил Алиханов.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс».

До этого стало известно, что Группа компаний «Автодом», выкупившая активы Mercedes в России, пока не определилась с названием для бренда автомобилей, которые будут выпускаться на предприятии в подмосковном Есипово.

Ранее сообщалось, что Нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами