Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП с трамваем в Туле

Число пострадавших в ДТП с трамваем, двумя маршрутками и автомобилем в Туле увеличилось до 25. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло около 07:30 мск на Пролетарском мосту. По словам главы региона Дмитрия Миляева, через шесть минут после столкновения на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, четыре человека не выжили. Детей среди пострадавших нет.

Как уточнили в минздраве Тульской области, пять пассажиров находятся в тяжелом состоянии, остальных пострадавших осматривают медики.

По факту массового ДТП Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело.

