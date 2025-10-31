В Туле возбудили уголовное дело после массового ДТП

В Туле возбудили уголовное дело после ДТП с трамваем и маршрутками

В Туле после столкновения трамвая, двух маршруток и легкового автомобиля правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Газете. Ru» в Следственном комитете РФ по региону.

«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле. Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются», — рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Тульской области Кирилл Куклин.

В результате ДТП четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 16 – пострадали, сообщил Газете.Ru источник в правоохранительных органах.

По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло около 07:30 мск на Пролетарском мосту. По словам главы региона Дмитрия Миляева, через шесть минут после столкновения на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП с трамваем в Туле.