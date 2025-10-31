На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле произошло крупное ДТП с трамваем и маршрутками

УМВД по Туле: число жертв ДТП с трамваем и двумя маршрутками выросло до четырех
true
true
true

В результате столкновения трамвая, двух маршруток и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле пострадали 19 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло около 07:30 мск на Пролетарском мосту. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ведомства и экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

19 октября в Красноармейском районе Волгограда фура с дагестанскими номерами снесла маршрутку с пассажирами и врезалась в остановку. По данным местных СМИ, маршрутное такси остановилось на остановке, чтобы забрать пассажира, когда в нее сзади въехала фура.

После удара маршрутка откатилась немного в сторону, а фура также врезалась в стоящую рядом остановку. Отмечалось, что люди на остановке успели разбежаться. При этом пострадали четыре пассажира маршрутки.

Ранее появилось видео столкновения фуры с дагестанскими номерами с маршруткой в Волгограде.

