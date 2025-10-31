Двадцать человек пострадали в крупном ДТП в Туле

Миляев: двадцать человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле

Двадцать человек пострадали в крупном ДТП с участием маршрутного такси и трамвая на Пролетарском мосту в Туле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам Миляева, через 6 минут на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Предварительно, 4 пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, 20 — травмы различной степени тяжести, детей среди пострадавших нет, уточнил губернатор.

На месте происшествия работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города. Пострадавшие доставляются в больницы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются, отметил Миляев.

До этого в Волгограде произошло столкновение автомобилей MAN и Газель. По данным полиции, в результате ДТП пострадали 4 пассажира маршрутки. Судя по обнародованным кадрам, фура попыталась объехать маршрутное такси, но большегруз занесло, он ударил Газель, а затем въехал в остановку общественного транспорта.

Ранее маршрутка с людьми перевернулась в Забайкалье.