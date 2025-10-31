Стала известна возможная причина массового ДТП в Туле

Массовое ДТП в Туле с трамваем, двумя маршрутками и легковым автомобилем могло произойти в результате неисправности дорожного полотна, из-за которой трамвай занесло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Одна из версий, что дорожное полотно могло быть неисправно, из-за этого трамвай занесло», — передает агентство слова собеседника.

По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло около 07:30 мск на Пролетарском мосту.

По словам главы региона Дмитрия Миляева, через шесть минут после столкновения на место автоаварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Предварительно, четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, 20 — травмы различной степени тяжести, детей среди пострадавших нет, уточнил губернатор.

