Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП с трамваем в Туле

Пять пострадавших в ДТП с трамваем в Туле находятся в тяжелом состоянии

Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате крупного ДТП в Туле. Об этом заявил министр здравоохранения региона Сергей Мухин, его цитирует РИА Новости.

«Пациенты у нас с разной степенью тяжести. Сейчас на текущий момент порядка пяти пострадавших в тяжелой степени. Остальные пока в процессе обследования, диагностики и лечения», — отметил он.

По информации Госавтоинспекции, на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и две легковушки. Губернатор региона Дмитрий Миляев ранее сообщил, что в результате ДТП четыре человека получили травмы, не совместимые с жизнью, 20 пассажиров — травмы различной степени тяжести, детей среди и пострадавших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города. Обстоятельства аварии устанавливаются.

