Закон о продаже красивых номеров на автомобили внесли в Госдуму

В Госдуму внесли проект закона о продаже «красивых» номеров на автомобили
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам покупать красивые государственные регистрационные знаки на автомобиль. Об этом сообщает ТАСС. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

«Люди сейчас и так приобретают красивые номера. Эти цифры, которые они платят по каким-то левым каналам - это сотни и тысячи рублей и до 5 млн рублей за такой номер. Все эти деньги идут мимо бюджета каким-то мутным персонажам, которые с этого зарабатывают. Простая идея: давайте эти деньги будет получать наш бюджет и перенаправлять в МВД», - сказал Нечаев.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах».

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева заявила, что российские автомобилисты могут получить красивый номер при продаже или покупке автомобиля.

Она описала сценарии, при которых это будет законно.

«Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — заявила эксперт.

Она добавила, что второй вариант предполагает покупку неходового старого автомобиля с красивыми номерами.

Также, Национальный автомобильный союз (НАС)направил письмо (есть у «Газеты.Ru») в Минфин с просьбой разработать механизм продажи автомобильных номеров с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр. В 2024 году Минэкономики и МВД РФ приостановили работу по созданию платформы для этой инициативы. В Национальном автосоюзе оценивают в сотни миллиардов рублей упущенные доходы России.

Как отмечают правозащитники, механизм сбора платы за запоминающиеся номера можно дополнить отменой возможности сохранения госномеров за автовладельцем. Тогда при смене собственника они снова поступят в оборот и принесут выгоду государству.

Ранее адвокат объяснил, смогут ли россияне получить матерные номера.

