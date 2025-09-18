На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам не будут продавать номера на автомобили с матерными комбинациями

Адвокат Жорин: россияне не смогут получить матерные номера на автомобили
Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы поддержал идею продавать «красивые» номера на автомобили. Однако нецензурные комбинации исключены, предупредил адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Нет, государство не будет и не может продавать номера с нецензурными комбинациями. В ГОСТ Р 50577-2018 («Государственные регистрационные знаки транспортных средств») прямо установлены допустимые серии букв — и это только кириллические буквы, визуально совпадающие с латиницей (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х). Из них «матерных слов» сложить трудно, но отдельные намеки действительно периодически встречаются случайно. Такие серии обычно блокируются и не выдаются», — сказал он.

Жорин пояснил, что в связи с недавним запретом пропаганды сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), номера с комбинацией «666» продаваться будут.

«Цифровые комбинации законом не запрещены. «666» вполне может попасться, и формально запрета на них нет. Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» или недавние поправки о запрете «пропаганды сатанизма» на госномера не распространяются. Запрещается именно публичная агитация, а комбинация цифр на номере — это всего лишь случайная последовательность, без признаков «пропаганды»», — отметил адвокат.

Ранее стало известно, что грозит женщинам, смущавшим гаишников голой грудью.

