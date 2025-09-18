На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин одобрил официальные продажи «красивых» номеров

Путин поддержал идею официальных продаж красивых номеров для авто
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах». Свою точку зрения он выразил на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

С инициативой перевести продажу «красивых» номеров на «Госуслуги» выступил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, для этого уже разработана правовая база, но решение откладывается.

«Вот продажа «красивых» номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — заявил лидер РФ.

До этого Путин заявил, что Россия достигла заметных успехов в сфере авиационного двигателестроения в последние годы.

«Хочу отметить, уже говорил об этом, у нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения», — сказал он.

По словам президента, сейчас российские конструкторы активно работают над созданием ПД-35 и ПД-26 для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов.

Ранее в Госдуме предложили заменить нестандартные автомобильные номера на знаки с флагом.

