В России предложили возродить идею аукционов для «красивых» автономеров

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо (есть у «Газеты.Ru») в Минфин с просьбой разработать механизм продажи автомобильных номеров с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр. В 2024 году Минэкономики и МВД РФ приостановили работу по созданию платформы для этой инициативы. В Национальном автосоюзе оценивают в сотни миллиардов рублей упущенные доходы России.

«В Москве максимально возможно 511,4 тыс. запоминающихся комбинаций номеров, или 64 тыс. для каждого регионального кода. Если принять, что стоимость запоминающихся номеров в столице составляет около 200 тыс. рублей, то суммарная стоимость номеров превышает 102,2 млрд рублей. Упущенные доходы бюджета — это сотни миллиардов рублей ежегодно», — говорится в обращении НАС.

Как отмечают правозащитники, механизм сбора платы за запоминающиеся номера можно дополнить отменой возможности сохранения госномеров за автовладельцем. Тогда при смене собственника они снова поступят в оборот и принесут выгоду государству.

В этой связи целесообразно продолжить разработку механизма продажи запоминающихся госномеров через Госуслуги, сообщается в письме. На первом этапе можно отказаться от аукциона, установив фиксированную стоимость каждой запоминающейся цифровой комбинации. В дальнейшем можно будет ввести аукционную модель, предложили в НАС.

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