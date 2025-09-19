На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали два способа законно получить красивый номер на автомобиль

Автоюрист Соловьева: красивый номер можно получить при продаже и покупке машины
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские автомобилисты могут получить красивый номер при продаже или покупке автомобиля, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.

Она описала сценарии, при которых это будет законно.

«Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — заявила эксперт.

Она добавила, что второй вариант предполагает покупку неходового старого автомобиля с красивыми номерами.

«Человек ... пишет заявление о замене номеров, после чего старый автомобиль, например, утилизируется, а номерные знаки переоформляются на новую машину», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что сейчас нельзя официально отдельно купить номер без транспортного средства.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах». Правовая база для это была разработана, но решение до сих пор откладывалось.

Ранее адвокат объяснил, смогут ли россияне получить матерные номера.

