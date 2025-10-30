На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили резервировать красивые автономера на «Госуслугах»

В ГД предложили ввести механизм бронирования автономеров через «Госуслуги»
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Госдуме предложили ввести механизм, который позволяет за плату резервировать госномер из числа доступных с использованием портала «Госуслуги». Законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

«Принятие законопроекта позволит вывести рынок «красивых» автономеров из тени. Предлагаемый механизм — официальное резервирование номерных знаков через портал «Госуслуги» — сделает процедуру получения конкретного регистрационного знака прозрачной, удобной и одинаково доступной для всех автовладельцев», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, президент РФ Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах». С такой инициативой до этого выступил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, подчеркнувший, что для этого уже разработана правовая база, но решение откладывается. Путин подчеркнул, что не видит преград для реализации этой инициативы.

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева заявила, что российские автомобилисты могут получить красивый номер при продаже или покупке автомобиля

Она описала сценарии, при которых это будет законно.

«Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — заявила эксперт.

Она добавила, что второй вариант предполагает покупку неходового старого автомобиля с красивыми номерами.

Ранее адвокат объяснил, смогут ли россияне получить матерные номера.

