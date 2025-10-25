На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородцы устроили жесткую драку на проезжей части и попали на видео

В Нижнем Новгороде мужчины избили друг друга на дороге из-за женщины
В Нижнем Новгороде двое мужчин подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Ночью на проспекте Ленина двое мужчин не поделили женщину — прямо посреди улицы началась драка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, при этом нижегородец пытается остановить драку и отводит в сторону одного из конфликтующих.

До этого сообщалось, что в Московской области мужчины в масках и на электровелосипедах жестко избили человека во дворе дома, после чего скрылись. Оперативники по камерам вычислили нападавших и задержали подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители доставили подозреваемых в отдел. По данным МВД, причиной произошедшего мог стать давний конфликт.

Кроме того, в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе.

Ранее футбольного судью, который избил пешехода в Казани, арестовали и отстранили от работы.

