Нижегородцы устроили жесткую драку на проезжей части и попали на видео

В Нижнем Новгороде двое мужчин подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».
«Ночью на проспекте Ленина двое мужчин не поделили женщину — прямо посреди улицы началась драка», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, при этом нижегородец пытается остановить драку и отводит в сторону одного из конфликтующих.
До этого сообщалось, что в Московской области мужчины в масках и на электровелосипедах жестко избили человека во дворе дома, после чего скрылись. Оперативники по камерам вычислили нападавших и задержали подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители доставили подозреваемых в отдел. По данным МВД, причиной произошедшего мог стать давний конфликт.
Кроме того, в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе.
Ранее футбольного судью, который избил пешехода в Казани, арестовали и отстранили от работы.