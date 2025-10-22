В Подмосковье люди в масках и на электровелосипедах избили мужчину

В Подмосковье мужчина не выжил после драки с людьми на электровелосипедах

В Московской области мужчины в масках и на электровелосипедах жестко избили человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Двое молодых людей в масках и на электровелосипедах забили <…> мужчину во дворе дома в Москве, после чего скрылись. Экзекуция произошла вчера вечером на улице Уткина в районе Соколиная Гора, оперативники по камерам вычислили нападавших и задержали подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения», — говорится в сообщении.

По информации канала, правоохранители доставили подозреваемых в отдел. По данным МВД, причиной произошедшего мог стать давний конфликт.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина.

