Видео: нижегородцы на авто устроили погоню с перестрелкой на автозаводе

В Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Ночная перестрелка на автозаводе - неизвестные на машине устроили погоню за парнем, один из них был вооружен. Некоторые кадры попали на видео», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

