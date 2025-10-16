На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: нижегородцы на авто устроили погоню с перестрелкой на автозаводе

В Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Ночная перестрелка на автозаводе - неизвестные на машине устроили погоню за парнем, один из них был вооружен. Некоторые кадры попали на видео», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина ударил пассажира, нарушающего порядок в общественном транспорте. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что пассажир ударяет по голове нарушителя порядка, который разговаривает на английском языке, от удара человек падает на пол общественного транспорта. По словам пассажира, он видел недавно нарушителя в городе: «жив-здоров».

Ранее в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте.

