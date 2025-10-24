Футбольного судью, который избил пешехода в Казани, арестовали и отстранили от работы

Baza: футбольного судью, который на BMW избил пешехода в Казани, арестовали

Футбольного судью Игоря Захарова привлекли к административной ответственности за драку на проезжей части в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

«На него составлено три административных протокола: по ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»)», — говорится в сообщении.

По информации канала, после задержания нарушителя отстранили от работы на матчах ФНЛ. 24 октября Сергей Захаров должен был работать резервным судьей матча Первой лиги КАМАЗ — «Енисей», однако после скандала был снят с игры.

До этого сообщалось, что Игорь Захаров избил пешехода на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре Казани. Уличная камера запечатлела инцидент. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

