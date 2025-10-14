«Страшная авария»: В Татарстане младенец пострадал в момент лобового тарана

В Татарстане младенец пострадал во время жесткого столкновения Lada и FAW

В Татарстане автомобиль Lada выехала на встречную полосу и столкнулся с FAW. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

«В Альметьевском районе республики, предварительно, водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и влетел в иномарку FAW, выехав на встречку», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смят кузов, отсутствуют стекла, полностью разбит капот и бампер. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыла реанимация.

По информации канала, в результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью. Кром того, пострадали водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе четырехмесячный ребенок.

