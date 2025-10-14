На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль с петербуржцем закружило на проезжей части, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как авто с человеком в салоне вращалось на дороге
В Санкт-Петербурге машина с человеком вращалась на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На Шафировском проспекте автомобиль развернуло на дороге», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль начинает вращаться на проезжей части, при этом через несколько переворотов транспорт останавливается и уезжает.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мотоциклист запускал фейерверки во время движения. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель мотоцикла запускает фейерверки во время движения, при этом он едет только на одном колесе.

Кроме того, в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. Водителю скутера не понадобилась помощь медиков.

Ранее сын Михаила Круга представил свою жизнь, если бы был жив отец.

