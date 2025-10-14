Автомобиль с петербуржцем закружило на проезжей части, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как авто с человеком в салоне вращалось на дороге

В Санкт-Петербурге машина с человеком вращалась на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На Шафировском проспекте автомобиль развернуло на дороге», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль начинает вращаться на проезжей части, при этом через несколько переворотов транспорт останавливается и уезжает.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

