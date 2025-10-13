На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Прибыла МЧС»: ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити»

В Москве ребенок пострадал в момент массовой аварии возле «Москва-сити»
true
true
true

В Москве на Кутузовском проспекте в результате массового ДТП пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, что движение на Кутузовском проспекте из-за аварии парализовано. К месту прибыли несколько бригад реанимации, МЧС и сотрудники полиции. По данным столичного Дептранса, в аварии столкнулись четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили, машины экстренных медицинских служб и спасателей.

По информации канала, в результате произошедшего травмы получил ребенок и двое взрослых. В настоящее время медики осматривают пострадавших. Движение транспорта затруднено.

Авария произошла днем 13 октября. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. Судя по кадрам, в момент столкновения детали от машин разлетелись по всем полосам.

Ранее крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами