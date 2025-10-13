«Прибыла МЧС»: ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити»

В Москве ребенок пострадал в момент массовой аварии возле «Москва-сити»

В Москве на Кутузовском проспекте в результате массового ДТП пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, что движение на Кутузовском проспекте из-за аварии парализовано. К месту прибыли несколько бригад реанимации, МЧС и сотрудники полиции. По данным столичного Дептранса, в аварии столкнулись четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили, машины экстренных медицинских служб и спасателей.

По информации канала, в результате произошедшего травмы получил ребенок и двое взрослых. В настоящее время медики осматривают пострадавших. Движение транспорта затруднено.

Авария произошла днем 13 октября. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. Судя по кадрам, в момент столкновения детали от машин разлетелись по всем полосам.

